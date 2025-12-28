بابوا الجبلية تتعهد بالدعم الكامل لخطة الرئيس الإندونيسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شددت الحكومة الإقليمية في مقاطعة بابوا الجبلية على التزامها الكامل بتنفيذ مهام الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو الثماني الأساسية، المعروفة إجمالا باسم "أستا سيتا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية اليوم السبت.

وذكر أونيس باهابول، نائب حاكم بابوا الجبلية أن إدارته ستبذل جهودا شاملة لضمان أمثل تطبيق لمبادرات الرئيس في المقاطعة على مدار الخمس سنوات المقبلة.

وقال في بلدة وامينا اليوم: "نعتقد أن رؤية الرئيس المؤلفة من ثماني نقاط تتضمن العديد من القيم، ويجب أن ينفذها جميع القادة الإقليميين".

وأوضح باهابول أن رؤية "أستا سيتا" تشمل مبادرات استراتيجية تهدف إلى دعم أيديولوجية "بانتشاسيلا" الوطنية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعزيز الدفاع والأمن الوطنيين ودعم الاستقلال الوطني عن طريق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والطاقة.