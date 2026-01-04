وزير السياحة: حققنا نموا 21% في أعداد السائحين وزيادة 33% في زيارات المواقع الأثرية خلال 2025

توقع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن يتراوح معدل النمو في قطاع السياحة بين 5 إلى 7% خلال العام الجديد 2026، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى كسر حاجز الـ «20 مليون سائح».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن أعداد السائحين بلغت 19 مليون و5 آلاف سائح، بنمو 21% عن العام 2024، مشيرا إلى حركة الطيران العارض شهدت نموًا بنسبة 32% على مستوى الجمهورية، و450% في منطقة العلمين وحدها، بالإضافة إلى زيادة في زيارات المواقع الأثرية بنسبة 33%.

وأكد أن تأثير المتحف المصري الكبير لا يمكن اختزاله في عدد زائريه، قائلا:« المتحف خلى مصر لها اسم كبير جدًا في عالم المتاحف والآثار وانعكس إيجابيًا على سمعة مصر»، مشبها تأثيره بتأثير الاستقرار السياسي والأمني والزيارات رفيعة المستوى التي تساهم جميعها في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

وأوضح أن المتوسط العام الذي يمكن للمتحف الكبير إدارته بكفاءة 15 ألف زائر، مشيرا إلى أن الرقم «هائل وجيد جدًا» يضمن زيارة «محترمة» للزائر يتنقل فيها داخل المتحف بحرية.

ورأى أن زيادة الأعداد عن هذا الحد ستجعل الزيارة «غير لائقة»، ولن يتمكن الزائر، سواء كان سائحًا أو مصريًا، من استيعاب محتويات المتحف بالشكل الصحيح.

وعلى صعيد موسم أعياد الميلاد ورأس السنة، أكد أن الإقبال كان «جيدًا جدًا»، موضحا أن جميع المناطق السياحية، بما في ذلك القاهرة والأقصر وأسوان، شهدت «نسب إشغال غير مسبوقة».