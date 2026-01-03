نانسي عجرم تطرح أغنية أنا صورة ليك ضمن فيلم بطل الدلافين

تستعد الفنانة نانسي عجرم لطرح خلال موسم الأعياد، وتحديدا يوم 6 يناير الجاري، أغنية جديدة بعنوان «أنا صورة ليك»، ضمن أحداث فيلم الأطفال الكرتوني «بطل الدلافين».

ويعد فيلم بطل الدلافين فيلم كرتون أجنبي مدبلج ومترجم، ويشارك في بطولته صوتيا كل من الفنان بيومي فؤاد والطفل يوسف صلاح، الذي سبق وقدم دور بطولة في فيلم «من أجل زيكو».

ويضم الفيلم عددا من الأغاني، من بينها أغنية «مع أصحابنا» بصوت الفنانة نانسي عجرم، والتي تواصل بها نجاحاتها الغنائية خلال نهايه عام 2025.

الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، بينما تولّى هاني محروس مهمة المكس والماستر، وجاءت الرؤية الفنية والإخراج الموسيقي لمحمد خالد، والأغنية من إنتاج شركة إنتو ميديا.