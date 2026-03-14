الجيش الإسرائيلي: استهداف نحو 110 مقرات لحزب الله منذ بدء عملية زئير الأسد

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي عبر منصة "إكس"، أنه هاجم نحو 110 مقرات تابع لحزب الله منذ بداية عملية "زئير الأسد"، مؤكدا أنه يواصل استهداف بنى تحتية للتنظيم في بيروت.

وقال الجيش إن قواته نفذت، أمس، عدة موجات إضافية من الضربات استهدفت بنى تحتية لحزب الله في بيروت وجنوب لبنان، بحسب زعمه.

وأشار إلى استهداف وتدمير مقرات إضافية للحزب في بيروت، زعم أنها كانت تُستخدم من قبل عناصر حزب الله لتخطيط وتنفيذ هجمات ضد إسرائيل وسكانها.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه منذ بدء عملية "زئير الأسد" يشن هجمات واسعة على مقرات حزب الله، ما يؤدي، بحسب بيانه، إلى إضعاف قدرات القيادة والسيطرة لدى الحزب، إضافة إلى التأثير على وضعه الاقتصادي وعلى الأسلحة التي يمتلكها.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن حزب الله ينشر بنيته التحتية بشكل منهجي بين التجمعات السكانية وفي مناطق مدنية داخل لبنان، مشيرا إلى أنه يقوم بإخلاء العديد من السكان من هذه المناطق بهدف حمايتهم، بحسب قوله.

وادعى الجيش الإسرائيلي إنه قبل تنفيذ الضربات تم اتخاذ خطوات لتقليل احتمال وقوع إصابات بين المدنيين، من بينها إصدار تحذيرات مسبقة واستخدام ذخائر دقيقة وتنفيذ عمليات مراقبة جوية، وفق زعمه.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يعمل "بقوة" ضد الحزب الذي اختار، بحسب وصفه، الانضمام إلى المواجهة والعمل تحت رعاية "النظام الإيراني"، مشددا على أنه سيواصل التحرك ضد كل من يهدد إسرائيل، وخاصة سكان المناطق الشمالية، وفق تعبيره.



