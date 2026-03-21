الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد.



ذكرت وسائل إعلام عبرية أن صفارات الإنذار تدوي في منطقة النقب جنوب إسرائيل، وأفادت أخرى باعتراض صاروخ أطلق من إيران ولم يبلغ الإسعاف الإسرائيلي عن أي إصابات في بيان أولي له عن الحادثة.



وأضاف الإسعاف الإسرائيلي: "تلقينا بلاغات عن سقوط شظايا صاروخية في منطقة النقب".

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "قبل قليل، رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل".



وأضاف: "أنظمة الدفاع تعمل لاعتراض التهديد وفي الدقائق القليلة الماضية، أرسلت قيادة الجبهة الداخلية توجيها وقائيا مباشرا إلى الهواتف المحمولة في المناطق المعنية. ونطلب من الجمهور التصرف بمسؤولية واتباع التعليمات - فهي تنقذ الأرواح".