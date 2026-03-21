 قطر تتهم إيران بانتهاك اتفاقية الطيران المدني - بوابة الشروق
قطر تتهم إيران بانتهاك اتفاقية الطيران المدني

وكالات
نشر في: السبت 21 مارس 2026 - 2:53 ص | آخر تحديث: السبت 21 مارس 2026 - 2:53 ص

قدمت البعثة الدائمة لدولة قطر لدى منظمة الطيران المدني الدولي شكوى إلى رئيس مجلس المنظمة بشأن انتهاك إيران لاتفاقية الطيران المدني الدولي من خلال الهجمات على الأراضي القطرية.

أعلنت ذلك الهيئة العامة للطيران المدني في قطر وقالت: "أرسلت البعثة الدائمة لدولة قطر لدى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) رسالة رسمية إلى رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، توشيوكي أوهنوما، جاء فيها أن العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر يشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة وأحكام اتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي".

وشدد الجانب القطري في رسالته، على أن قطر تحتفظ بالحق في التصرف وفقا للقانون الدولي.

وتطرقت الرسالة كذلك بالتفصيل إلى تأثير إغلاق المجال الجوي وما تبعه من اضطراب في حركة المسافرين والشحن الجوي عبر قطر.

وأشارت قطر إلى "أهمية تسريع استئناف عمليات المطارات، نظرا لمكانة المنطقة كمركز عبور وترانزيت عالمي".

 
ويبقى المجال الجوي القطري مغلقا منذ 28 فبراير، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران، مما دفع طهران للرد باستهداف المنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة وتوجيه ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية.


