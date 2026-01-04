قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن مصر تستحق مكانة أكبر على خريطة السياحة العالمية، مشيرا إلى أن «نسب الإشغال عالية جدًا وتصل إلى 100% في بعض الأماكن».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» أن هناك حوافز استثمارية جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا، مشيرا إلى توقع زيادة أعداد السائحين خلال العام الجديد 2026، وكذلك «العائدات والدخل أكثر».

وأرجع ذلك إلى «الطفرة» في أسعار الفنادق والرحلات السياحية، والتي زادت بنسبة «30% على الأقل» بالفترة السابقة، مؤكدا أن ذلك يعد «مؤشرًا جيدًا جدًا، حتى ولو كان على حساب الأعداد».

ونوه أن مجلس الوزراء أقر تسهيلا مؤخرًا، يسمح بتحويل المباني السكنية إلى فندقية «بدون رسوم»، بهدف تشجيع هذا النموذج الذي تعتمد عليه دول سياحية كبرى، لافتا إلى انتشار «الشقق الفندقية» بشكل «كبير جدًا» في منطقة نزلة السمان، ومع توقعات بزيادتها.

وأوضح أن من المتوقع أن يضيف المخطط العام لمنطقة الأهرامات «15 ألف غرفة فندقية على الأقل»، مع توقعات أن يشهد العام الجديد دخول 25 ألف غرفة جديدة للخدمة على الأقل.