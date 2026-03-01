الصدر يعلن الحداد في العراق بعد مقتل خامنئي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر فجر اليوم الأحد الحداد لمدة ثلاثة أيام في العراق بعد الإعلان عن مقتل المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي بضربة عسكرية أمريكية -إسرائيلية.

وقال الصدر في تدوينة على حسابه بمنصة إكس "ببالغ الحزن والاسى .. نعزي العالم الاسلامي أجمع باستشهاد قائد الثورة الإسلامية العالم العابد والمجاهد المقاوم الخامنئي تقدست نفسه الطاهرة".

وأضاف "نسال الله تعالى أن يتقبل منا هذا القربان ضمن سلسلة الشهداء والصديقين وأن يتغمده بوافر رحمته وأن يحشره مع أجداده في جنة عالية. ونعلن الحداد لمدة ثلاثة ايام في العراق".