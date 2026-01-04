قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة دان كين اليوم السبت إن الجيش الأمريكي درس حياة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالتفصيل في إطار الإعداد للعملية في فنزويلا والقبض عليه.

وشرح كين في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقر إقامته في مارالاجو بولاية فلوريدا: "بعد العمل لشهور مع زملائنا في الاستخبارات للعثور على مادورو وفهم تحركاته، ومكان إقامته، وأماكن سفره، وما يأكله وما يرتديه، وما الحيوانات الأليفة التي يقتنيها، استعدت قواتنا في بداية ديسمبر".

ولم يوضح الجنرال كيفية عمل أجهزة الاستخبارات بالتفصيل. ورغم ذلك، كانت العملية الأمريكية التي تحمل الاسم الرمزي "الحزم التام"، ناجحة وأسفرت عن القبض على الرئيس مادورو وزوجته سيليا فلوريس.

ومن المقرر أن تتم محاكمتهما في البداية بتهم تهريب المخدرات.