 القوات الأمريكية تستولي على ناقلة نفط سابعة في البحر الكاريبي
الأربعاء 21 يناير 2026 4:10 ص القاهرة
القوات الأمريكية تستولي على ناقلة نفط سابعة في البحر الكاريبي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 21 يناير 2026 - 3:08 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 يناير 2026 - 3:08 ص

استولت القوات الأمريكية في البحر الكاريبي على ناقلة النفط السابعة الخاضعة للعقوبات في إطار تحركات إدارة ترامب للسيطرة على النفط الخام الفنزويلي.


