أحمد زاهر يكشف كواليس مشواره الفني في فضفضت أوى مع معتز التوني على Watch it

يحل الفنان أحمد زاهر ضيفًا على برنامج «فضفضت أوى»، الذي يقدمه المخرج معتز التوني عبر منصة Watch it الرقمية، وذلك غدًا الأربعاء، في حلقة يتطرق خلالها إلى محطات مهمة من حياته الخاصة والمهنية، إلى جانب كواليس عدد من أعماله السينمائية والدرامية.

ويُعد «فضفضت أوى» تجربة مختلفة عن البرامج الحوارية التقليدية، حيث يستضيف المخرج معتز التوني عددًا كبيرًا من نجوم الفن، ليتحدثوا بصراحة وخفة ظل عن مشوارهم الفني وجوانب إنسانية من حياتهم الخاصة، مع الكشف عن أسرار ومواقف غير متداولة، في إطار كوميدي مميز.

ويُعد البرنامج أحد أحدث الإنتاجات الأصلية لمنصة Watch it، ويتكون من 30 حلقة تُعرض أسبوعيًا كل يوم أربعاء، ويستضيف خلالها 30 نجمًا من نجوم الفن يشاركون الجمهور مواقف طريفة وكوميدية من حياتهم.

ومن بين ضيوف البرنامج: كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، محمد رضوان، محمد ثروت، هشام ماجد، عمرو يوسف، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن «توتا»، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، وغيرهم.