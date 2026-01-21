أعرب ألفارو أربيلوا، المدير الفني لريال مدريد الإسباني عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على موناكو الفرنسي بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وقال ألفارو أربيلوا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة في ملعبنا وأمام جماهيرنا، اللاعبون استمتعوا بأنفسهم وسجلنا أهدافًا رائعة، وهذا ما نريد أن نراه".

وأضاف المدرب الإسباني: "فزنا بالمباراة عن طريق اللاعبين ومجهودهم وجودتهم، وليس بعمل المدرب الجديد، القليل الذي طلبته منهم استوعبوه فورًا.. أحب الروح والعقلية، وهذا هو ريال مدريد، والعقلية التي أحبها وما تريد الجماهير مشاهدته".

وتابع: "أتمنى ألا يكون راؤول أسينسيو قد تعرض لإصابة قوية، لأنه قدم جهدًا كبيرًا بالفعل، لقد شعر ببعض الألم وقررنا استبداله".

وأكمل: "كل لاعب ظهر بشكل جيد، ماستانتونو وأردا وفينيسيوس ومبابي وبيلينجهام، لقد كان يومًا رائعًا للجميع، ونرغب حقًا في التأكيد على أهمية دعمهم، ونحن سعداء جدًا، كانت ليلة للاستمتاع".

وأتم ألفارو أربيلوا تصريحاته قائلًا: "أعتقد أن فينيسيوس بعد الهدف احتضن جماهير ريال مدريد أكثر من احتضاني، الجميع سعداء بسبب العلاقة بين فينيسيوس والجماهير، وسنستمتع به".