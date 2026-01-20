قال النائب سامح شكري رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، وزير الخارجية السابق، إن الوساطة الأمريكية كان لها دور مهم في نهاية العلاقة التفاوضية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الصورة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «النهار»، وعُرضت مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة رعت المفاوضات خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتم إنجاز اتفاق قانوني ملزم يحقق حماية المصالح المائية المصرية ويكون مرضيًّا للجانب الإثيوبي من حيث الأهداف التنموية.

وأوضح أن الجانب الإثيوبي تنصل من الاتفاق، ولم يوقعه في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة دولة عظمى ولها قدرة على التأثير ولها علاقات وثيقة مع مصر وإثيوبيا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة يمكنها لعب دور الوسيط والحكم إذا اتخذت موقفا موضوعيا محايدا، مؤكدا أن خطاب ترامب للرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا يتضمن التأكيد على مبادئ راسخة في القانون الدولي وبينها رفض الأعمال الأحادية على مجرى الأنهار الدولية والإقرار بأهمية مياه النيل لمصر والرغبة في الوصول إلى توافق وإنهاء هذه القضية.

ونوه بأنه رغم الانتهاء من بناء السد، لكن لا توجد وثيقة تحكم بشكل قانوني ملزم كيفية إدارة السد وكيفية التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، وتعطي لمصر اطمئنانًا بأن مصالحها المائية لن يتم التأثير عليها بشكل سلبي.

وشدد على ضرورة قراءة خطاب ترامب بحالة من التأني، لما يتضمنه من عبارات وتوجه، كما يجب بلورة الإطار الذي قد تقوم فيه الولايات المتحدة بدور الوساطة وعدم إتاحة الفرصة للجانب الإثيوبي بمزيد من المماطلة ومزيد من إعطاء انطباع خاطئ لدى المستوى الدولي بأن هناك مرونة وأن هناك مفاوضات جارية.

وأوضح أنه من الضروي أن تكون هناك إرادة حقيقية للولايات المتحدة ولها قدرة على التأثير وجذب إثيوبيا لاتخاذ موقف، مشددا على ضرورة تقدير أن الوقت لم يكن متاحًا بشكل كبير أمام الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت بسبب جائحة كورونا وتوجه الاهتمام الأمريكي إلى الوضع الداخلي.