منتدى الدوحة يستضيف في منتدى دافوس نقاشا لبحث التحولات الجيوسياسية وانعكاساتها على الأسواق

جمع منتدى الدوحة نخبة من أبرز قادة المؤسسات الحكومية والمالية والمتعددة الأطراف في جناح وكالة ترويج الاستثمار في قطر، وذلك خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، للمشاركة في حلقة نقاشية رفيعة المستوى استضافها المنتدى بالتعاون مع مجلة فورين بوليسي، حول التأثيرات المتداخلة بين التطورات الجيوسياسية وحركة الأسواق والثقة العالمية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الثلاثاء.

وعلى هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس، تناولت الجلسة التي عقدت تحت عنوان: "إعادة تقييم المخاطر: كيف تؤثر التحولات الجيوسياسية على الأعمال والتمويل الدولي"، تأثير تصاعد التوترات الجيوسياسية على إعادة صياغة الاستراتيجيات المؤسسية، وتوجهات تخصيص رأس المال، وآفاق التعاون الاقتصادي الدولي، إضافة إلى تداعياتها على مستويات الثقة في الأنظمة العالمية.

وفي ظل مشهد دولي يتسم بالنزاعات الممتدة والتنافس الاستراتيجي واشتداد الضغوط المناخية وتسارع وتيرة التغير التكنولوجي، ناقش المشاركون الكيفية التي باتت فيها المخاطر الجيوسياسية عنصرًا محوريًا في عملية صنع القرار المالي والمؤسسي.

ومع تصدّر المخاطر السياسية قائمة التحديات أمام الشركات العالمية، استعرضت الجلسة كيفية قيام الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص بتطوير استراتيجيات تعزز القدرة على الصمود وتضمن استدامة المسار التنموي على المدى الطويل، وتدعم اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة بالرغم من تنامي حالة عدم اليقين عالمياً.

وفي كلمته الترحيبية، أكد مبارك عجلان الكواري، المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة، على أهمية الحوار في مرحلة تتسم بازدياد الانقسام والغموض على المستوى العالمي، قائلاً:" لم تعد المخاطر الجيوسياسية اليوم مجرد عامل ثانوي، بل أصبحت في صميم آليات اتخاذ القرار لدى الحكومات والشركات والمؤسسات. وفي ظل تفاقم حالة عدم اليقين عالمياً، يصبح الحوار المفتوح بين القطاعات ضرورة ملحة، ليس فقط لإدارة المخاطر، بل لترسيخ وتعزيز الثقة في الأنظمة العالمية".

وانطلاقًا من التزام منتدى الدوحة بترسيخ الحوار الشامل بين مختلف القطاعات، تناولت الجلسة التي أدارها رافي أجراوال، رئيس تحرير مجلة فورين بوليسي، النُهج العملية لدمج التحليل الجيوسياسي في استراتيجيات الأعمال، والتعامل مع أنظمة العقوبات وتباين الأطر التنظيمية، وتحقيق التوازن بين القدرة التنافسية والمسؤولية، لا سيما بالنسبة للاقتصادات الناشئة والنامية التي تواجه موجات متتالية من الصدمات العالمية.