نتفليكس تتجاوز 325 مليون مشترك

تجاوزت خدمة البث الأمريكية نتفليكس حاجز 325 مليون مشترك مدفوع حول العالم، وفق ما أعلنت الثلاثاء، في أول تحديث لأعداد المشتركين منذ عام.

وأنهت الشركة عام 2024 بعدد 6ر301 مليون مشترك مدفوع.

وخلال الربع الأخير، رفعت نتفليكس إيراداتها بنسبة 6ر17% على أساس سنوي لتصل إلى ما يزيد قليلا على 12 مليار دولار، بينما بلغ صافي الأرباح 42ر2 مليار دولار، بزيادة تقارب 29% مقارنة بالعام السابق.

وتسعى نتفليكس حاليا للاستحواذ على أعمال الاستوديو والبث التابعة لعملاق هوليوود "وورنر براذرز ديسكفري". ولتمويل الصفقة، المقدرة بنحو 83 مليار دولار، قالت نتفليكس إنها ستعلق عمليات إعادة شراء الأسهم، معلنة ذلك بالتزامن مع تقرير أرباحها.

وغالبا ما تلجأ الشركات الأمريكية إلى إعادة شراء الأسهم لدعم أسعارها في السوق.

وتراجعت أسهم نتفليكس بنسبة وصلت إلى 5% في تداولات ما بعد الإغلاق. ومنذ ظهور تقارير عن خطط الاستحواذ على "وورنر براذرز ديسكفري" للمرة الأولى، فقد السهم نحو 30% من قيمته.

ولاحقا، تخلت نتفليكس عن خطط إدراج أسهم ضمن الصفقة، وأعلنت أنها ستدفع قيمة الاستحواذ نقدا.

ويخوض عملاق البث معركة تنافسية على الاستحواذ مع شركة "باراماونت"، التي تسعى لشراء "وورنر براذرز ديسكفري" بالكامل في صفقة تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، وتشمل شبكات تلفزيونية من بينها (سي إن إن).