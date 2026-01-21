ترامب: قمت بدعوة بوتين إلى مجلس السلام في غزة لأنه أحد قادة العالم البارزين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وجه دعوة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة، نظرا لمكانته كأحد زعماء العالم البارزين.



وقال ترامب يوم الثلاثاء، ردا على طلب الصحفيين تأكيد دعوة نظيره الروسي للانضمام إلى هذا المجلس: "نعم.. هؤلاء قادة العالم. والجواب هو نعم، لقد فعلت ذلك".



وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أكد سابقا أن الرئيس بوتين تلقى فعليا دعوة للانضمام إلى المجلس، مؤكدا أن موسكو تدرس الوثيقة، وتأمل في إجراء اتصالات مع الجانب الأمريكي لمناقشة جميع الحيثيات الدقيقة المتعلقة بها.

يذكر أن "مجلس السلام" أسس للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، غير أن ميثاق المجلس الذي أعلن عنه البيت الأبيض يرسم أدوارا عالمية للمجلس تتجاوز ملف غزة، بحيث يسعى "ضمان سلام دائم في المناطق المتأثرة بالنزاعات أو المهددة بها" وفق نص الميثاق.

وأظهرت مسودة لميثاق المجلس نشرتها وسائل إعلام غربية أن ترامب وجّه دعوات إلى نحو 60 دولة للانضمام إلى المجلس.



ومن المقرر أن يبدأ عمل المجلس في المرحلة الثانية من خطة السلام التي تم الاتفاق عليها في أكتوبر 2025 بين إسرائيل وحركة "حماس"، وذلك بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا.