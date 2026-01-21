نائب الرئيس الأمريكي وزوجته ينتظران مولودهما الرابع في يوليو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وزوجته السيدة الثانية أوشا فانس، الثلاثاء، أنهماينتظران مولودهما الرابع في أواخر شهر يوليو المقبل.

وقال الزوجان في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنهما متحمسان لمشاركة خبر قدوم طفلهما الرابع، الذي سينضم إلى أولادهما الثلاثة الآخرين: إيوان وفيفيك وميرابيل، مشيرين إلى أنه ذكر.

وأضاف الزوجان، فانس /41 عاما/ وزوجته /40 عاما/ أن كلا من الأم والطفل بصحة جيدة.

وجاء في المنشور: "خلال هذه الفترة المثيرة والمزدحمة، نحن ممتنون بشكل خاص للأطباء العسكريين الذين يعتنون بعائلتنا بشكل ممتاز، ولأعضاء الطاقم الذين يبذلون جهدا كبيرا لضمان قدرتنا على خدمة الوطن بينما نستمتع بحياة رائعة مع أبنائنا".

ويأتي خبر زيادة عدد أفراد أسرة نائب الرئيس الجمهوري بعد دعوته المتواصلة للأمريكيين منذ سنوات لإنجاب المزيد من الأطفال.