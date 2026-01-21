توتنهام ينعش آماله في دوري أبطال أوروبا بالفوز أمام دورتموند

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أنعش فريق توتنهام الإنجليزي آماله في التأهل المباشر لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بفوز ثمين على أرضه ووسط جماهيره أمام بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2 / صفر ضمن منافسات الجولة السابعة قبل الأخيرة من مرحلة الدوري مساء الثلاثاء.

تقدم توتنهام بهدف سجله قائده، المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو في الدقيقة 14 مستفيدا من تمريرة زميله ويلسون أودوبيرت.

وزادت الأمور تعقيدا على دورتموند بطرد لاعبه دانيال سفينسون ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 26 بسبب تدخله العنيف ضد أودبيرت.

وعاد أودبيرت ليتلق مجددا بتمريرة عرضية من الجهة اليمنى أكملها دومينيك سولانكي بكعبه في المرمى ليتقدم الفريق اللندني بهدف ثان في الدقيقة 37.

وحافظ توتنهام على تقدمه في الشوط الثاني لينتزع ثلاث نقاط ثمينة.

رفع توتنهام رصيده إلى 14 نقطة قفز بها إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، وأنعش حظوظه في التواجد ضمن أول 8 أندية تتأهل مباشرة عن هذا الدور.

أما دورتموند فتجمد رصيده عند 11 نقطة وتراجع للمركز الثاني عشر.

ومن المقرر أن يخوض دورتموند اختبارا صعبا في الجولة الأخيرة عندما يستقبل إنتر ميلان، وصيف النسخة الماضية، يوم الأربعاء المقبل بينما يحل توتنهام ضيفا على آينتراخت فرانكفورت الألماني.