ميرتس يطالب بسرعة إنهاء الهجمات على إيران بسبب التداعيات الاقتصادية

أعرب المستشار فريدريش ميرتس، عن أمله في سرعة إنهاء الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، نظرا للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن هذه الهجمات.

وخلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بواشنطن، قال ميرتس، ردًا على سؤال أحد الصحفيين مساء اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع أسعار البنزين يضر بـ "اقتصاداتنا" بطبيعة الحال.

وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني: "لذلك نأمل جميعًا أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن".

وأعرب عن أمله في أن يقوم الجيشان الإسرائيلي والأمريكي بما هو صائب، بحيث تتمكن حكومة جديدة من استعادة "السلام والحرية".