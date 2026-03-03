ترامب ينتقد ميركل ويصف ميرتس بأنه نقيضها وقائد ممتاز

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض، المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.

وذكر ترامب، من داخل المكتب البيضاوي، في ثاني لقاء ثنائي يجمعه بميرتس منذ توليه منصبه، أنه كان لديه "خلافات" مع ميركل، قائلاً: "لقد أخبرتها حينها: إنكِ تضرين ببلدكِ بسبب سياسة الهجرة، وتضرين ببلدكِ بسبب سياسة الطاقة".

في المقابل، وصف ترامب، ميرتس بأنه يمثل "النقيض تماما" للمستشارة السابقة في هاتين القضيتين، معتبرا ميرتس "قائدا ممتازا"، ومؤكداً أن العلاقات بين البلدين قوية للغاية.

تعد هذه الزيارة هي الثالثة لميرتس إلى البيت الأبيض للقاء ترامب؛ حيث كانت زيارته الرسمية الأولى في يونيو من العام الماضي، وهي الزيارة التي سادتها أجواء من الانسجام التام، حيث وصف ترامب المستشار الألماني آنذاك بأنه "رجل محترم وجيد".

ووعد ميرتس قائلا:"سنقيم علاقة رائعة مع بلدكم".

وكان ميرتس، حضر مع زعماء سياسيين أوروبيين آخرين قمة حول أوكرانيا في البيت الأبيض في أغسطس الماضي.

وفي هذه الزيارة أيضًا، أشاد ترامب، بضيفه الألماني، واصفًا إياه بأنه "رجل ناجح جدًا، ويؤدي عمله بشكل جيد جدًا، ويحظى بشعبية كبيرة".