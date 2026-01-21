 مفتي الجمهورية يُجري اتصالًا هاتفيًّا بالبابا تواضروس للاطمئنان على صحته - بوابة الشروق
الأربعاء 21 يناير 2026 1:17 ص القاهرة
مفتي الجمهورية يُجري اتصالًا هاتفيًّا بالبابا تواضروس للاطمئنان على صحته

آلاء يوسف
نشر في: الأربعاء 21 يناير 2026 - 12:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 يناير 2026 - 12:56 ص

أجرى الدكتور نظير محمد عيّاد، مفتي الجمهورية، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًّا بالبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاطمئنان على حالته الصحية، عقب العملية الجراحية التي أُجريت له مؤخرًا.

وخلال الاتصال، أعرب مفتي الجمهورية عن خالص دعواته القلبية وتمنياته الصادقة لقداسة البابا بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية، راجيًا أن يعود البابا تواضروس الثاني إلى أرض الوطن في القريب العاجل سالمًا معافى.

ومن جانبه، ثمَّن قداسة البابا تواضروس الثاني هذا الاتصال الكريم، معربًا عن بالغ شكره وتقديره لمفتي الجمهورية على اتصاله وحرصه، ومؤكدًا عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين دار الإفتاء المصرية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وما تمثله هذه العلاقات من دعامةٍ أساسية لترسيخ قيم المحبة والتعايش والسلام داخل المجتمع المصري.

