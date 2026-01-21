ارتفاع صاروخي لأسعار الذهب العالمي مع تصاعد أزمة جرينلاند

ارتفعت أسعار الذهب بشدة في تعاملات اليوم الثلاثاء لتصل إلى مستويات غير مسبوقة مدفوعة بضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتواصل لضم جزيرة جرينلاند الدنماركية إلى السيادة الأمريكية، ما أدى إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وقفز سعر الذهب في بورصة السلع الأمريكية، تسليم يناير الحالي بمقدار 20ر171 دولارا أي بنسبة 73ر3% إلى 60ر4759 دولارا للأوقية وهو سعر قياسي جديد للذهب.

كما ارتفع سعر الفضة تسليم الشهر الحالي، بمقدار 1150ر6 دولارا أي بنسبة 94ر6% إلى 206ر94 دولارا للأوقية، وهو أيضا رقما قياسيا جديدا لأسعار الفضة.

ورغم معارضة الدول الأوروبية وانتقادات روسيا والصين، التي أشارت إلى تهديدات روسية مستقبلية، كثّف ترامب جهوده لضم جرينلاند، الإقليم المملوك للدنمارك في القطب الشمالي، إلى السيطرة الأمريكية.

وفي إطار التزامه بطرح هذه القضية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، نشر ترامب صورة تُظهر جرينلاند كجزء من "الأراضي الأمريكية". علاوة على ذلك، في خريطة يزعم أنها من صنع الذكاء الاصطناعي شاركها ترامب، تظهر كندا وفنزويلا كأراض تابعة للولايات المتحدة.

أفادت التقارير أن طائرة تابعة لقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد) الأمريكية الكندية تتجه إلى غجرينلاند للهبوط في قاعدة بيتوفيك الجوية.

في وقت سابق، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% اعتبارا من أول فبراير (مع احتمال رفعها إلى 25% بحلول يونيو) على 8 دول أوروبية ترفض التوافق مع الولايات المتحدة بشأن قضية جرينلاند.

من ناحيتها حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من أن تصريحات ترامب تنذر بتدهور العلاقات الأمريكية الأوروبية، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيرد بحزم على تهديدات ترامب. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة إجراءات لتعزيز الأمن في القطب الشمالي.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية يانات صادرة اليوم عن شركة معالجة قوائم الأجور في الولايات المتحدة أيه.دي.بي أن أصحاب العمل في القطاع الخاص أضافوا ما معدله 8000 وظيفة أسبوعيا خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 27 ديسمبر، بانخفاض عن متوسط ​​الزيادة البالغ 11250 وظيفة في الفترة السابقة.

وفي سوق الصرف بلغ مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى 49ر98 نقطة بانخفاض نسبته 91ر0% خلال تعاملات اليوم.