تعادل مخيب لنابولي أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة نابولي الإيطالي أمام مضيفه كوبنهاجن الدنماركي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب باركن، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وشهدت المباراة طرد لاعب كوبنهاجن ديلاني في الدقيقة 35، ليكمل الفريق الدنماركي اللقاء بعشرة لاعبين. واستغل نابولي النقص العددي سريعًا، حيث تمكن سكوت مكتوميناي من تسجيل هدف التقدم للفريق الإيطالي في الدقيقة 39.
ورغم النقص العددي، نجح كوبنهاجن في العودة إلى المباراة، بعدما أحرز جودران لارسون هدف التعادل في الدقيقة 72، ليمنح فريقه نقطة ثمينة.
وبهذه النتيجة، رفع نابولي رصيده إلى 8 نقاط ليحتل المركز الثالث والعشرين في جدول ترتيب البطولة، بينما وصل كوبنهاجن إلى النقطة نفسها في المركز الرابع والعشرين.