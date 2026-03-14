السعودية: إحباط هجوم بـ3 مسيرات باتجاه المنطقة الشرقية

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، بأنه جرى اعتراض وتدمير مسيّرتين في المنطقة الشرقية، كما أعلن في وقت سابق اليوم عن اعتراض وتدمير مسيّرة ثالثة في المنطقة ذاتها.

ودمرت الدفاعات السعودية، منذ فجر الجمعة، 63 طائرة مسيرة، من بينها 28 طائرة بعد دخولها المجال الجوي للبلاد، فيما توزعت البقية بين المنطقتين الشرقية والوسطى، ومحافظة الخرج، والربع الخالي.

ووفقاً لبيانات منفصلة للمتحدث باسم وزارة الدفاع، جرى اعتراض وتدمير 28 طائرة مسيرة فور دخولها المجال الجوي، و21 في المنطقة الشرقية، و7 طائرات في المنطقتين الشرقية والوسطى، و3 في محافظة الخرج، و3 أخرى في الخرج والربع الخالي، بالإضافة إلى إسقاط مسيّرة أثناء محاولتها الاقتراب من حي السفارات بالعاصمة الرياض.

وكانت وزارة الدفاع، قد كشفت أول أمس الخميس، عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه المنطقة الشرقية وقاعدة الأمير سلطان الجوية في محافظة الخرج. كما أفادت الوزارة، الخميس، باعتراض وتدمير 33 طائرة مسيّرة بالمنطقة الشرقية، و17 مسيرة في الربع الخالي كانت متجهةً إلى حقل شيبة النفطي (جنوب شرقي البلاد)، وإسقاط مسيّرة حاولت الاقتراب من حي السفارات بالرياض.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج لهجمات بمسيّرات وصواريخ إيرانية، تدعي طهران أنها تستهدف قواعد أمريكية رداً على الحرب المستمرة منذ ذلك التاريخ، إلا أن هذه الهجمات ألحقت أضراراً بأعيان مدنية شملت مطارات وموانئ ومنشآت نفطية، بحسب البيانات الرسمية للدول المتضررة.