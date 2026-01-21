يفتتح منتخب مصر الأول لكرة اليد مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية، عندما يلتقي اليوم مع منتخب الجابون في تمام الثانية عشرة ظهرًا، ضمن منافسات البطولة المقامة في رواندا خلال الفترة من 21 حتى 31 يناير الجاري.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق ضربة بداية قوية في مستهل مشواره القاري، في ظل رغبة الجهاز الفني واللاعبين في الظهور بأفضل مستوى ممكن، والحفاظ على اللقب أبطالًا لأفريقيا للمرة الرابعة على التوالي، ومواصلة مشوار المنافسة على اللقب الإفريقي.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية من بطولة أمم إفريقيا، والتي تضم منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا، في مجموعة قوية يتطلع خلالها الفراعنة لفرض سيطرتهم منذ الجولة الأولى.

ووصل منتخبنا إلى رواندا أمس الأول، وخاض مرانه أمس استعدادًا لمواجهة الجابون، تحت قيادة مديره الفني الإسباني باسكوال.

ويترأس البعثة الكابتن خالد فتحي، رئيس الاتحاد، الذي بذل مجهودًا كبيرًا لتذليل جميع العقبات من طريق المنتخب، وسعى لتغيير فندق الإقامة بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي، لتوفير أفضل متطلبات الإقامة والإعاشة، ومنح المنتخب أكبر قدر من التركيز خلال البطولة.