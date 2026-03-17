قاض يمنع الحكومة الأمريكية من تقليص توصيات اللقاحات

أوقف قاض فيدرالي في بوسطن مؤقتا محاولات مسؤولي الصحة الفيدراليين لتقليص عدد اللقاحات الموصى بها لكل طفل، مشيرا إلى أن وزير الصحة الأمريكي روبرت إف كينيدي، انتهك على الأرجح الإجراءات الفيدرالية في عملية إعادة تشكيل لجنة استشارية رئيسية للقاحات.

ويعطل هذا القرار الصادر اليوم الإثنين أمرا كان كينيدي قد أعلنه في يناير الماضي، يقضي بإنهاء التوصيات العامة بتطعيم جميع الأطفال ضد الإنفلونزا، وفيروس الروتا، والتهاب الكبد الوبائي (أ) و(ب)، وبعض أشكال التهاب السحايا، والفيروس المخلوي التنفسي.

وقد أعربت منظمات طبية رائدة عن فزعها من هذه التغييرات، حيث قامت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ومنظمات أخرى بتعديل دعوى قضائية رفعت في يوليو، مطالبين القاضي بمنع الحكومة من تقليص جدول تطعيم الأطفال في البلاد.

كما ذكر القاضي أن إعادة كينيدي لتشكيل اللجنة الاستشارية للقاحات قد انتهكت القانون الفيدرالي على الأرجح، وأمر بتعليق التعيينات وكافة القرارات التي اتخذتها اللجنة بنسختها المعدلة.