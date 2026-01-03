سلّط الإعلامي أحمد موسى الضوء على إشادة سائح بريطاني بمستوى الخدمة الصحية في مصر، وذلك عقب اللقاء الذي جمعه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية بمستشفى الكرنك الدولي في محافظة الأقصر، اليوم السبت.

وقال السائح البريطاني، خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها قناة «صدى البلد»: «اسمي جون مارفن، من إنجلترا، كنت في زيارة إلى الأقصر وقررت إجراء فحص طبي شامل».

وأضاف: «الخدمة الصحية هنا جيدة جدًا، وأنا سعيد للغاية بوجودي في هذا المستشفى»، مؤكدًا: «الخدمة الصحية هنا أفضل من إنجلترا».

وعلّق الإعلامي أحمد موسى على شهادة السائح البريطاني، قائلًا: «هو السائح اللي بيقول، مش إحنا، هو اللي قال إنه بياخد هنا خدمة صحية أفضل من بلده، مش كلامنا».

وشدد موسى على أن السائح عبّر بصدق «عن اللي جواه، وعن اللي شافه من اهتمام ورعاية»، مشيدًا بمستوى الخدمة الصحية المقدمة داخل مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، وذلك خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء.