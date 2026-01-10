فاركو يعلن تشكيله لمواجهة الأهلي في كأس عاصمة مصر

أعلن أحمد خطاب، المدير الفني لفريق فاركو، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الأهلي، التي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة السادسة من المسابقة.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد دعدور.

الدفاع: بابا كار، سيف الإمام، محمد حسين، معاذ أحمد.

الوسط: وليد مصطفى، يوسف جلال، ياسين الملاح

الهجوم: أحمد فؤاد، كريم الطيب، أليو بادارا

ويأتي على دكة البدلاء:

محمد شيكا، جابر كامل، محمد عز، محمد سيد، محمود فرحات، رامز مدحت، يوسف عبد الحفيظ، حسام رضا، شوقي الضنين

ويحتل فاركو المركز الثالث برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن طلائع الجيش المتصدر ، فيما يحتل الأهلي المركز السادس في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.