وجه الإعلامي تامر أمين تحذيرًا للجهاز الفني ولاعبي المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قبل مواجهة المنتخب المصري المرتقبة أمام منتخب بنين، مساء بعد غدٍ الاثنين.

وقال "أمين" خلال برنامجه على قناة النهار، اليوم السبت، إن مصر مقبلة على مباراة مهمة أمام منتخب بنين، مضيفًا أنه على الرغم أن بنين لا يُصنف في المستوى الأول لعملاقة كرة القدم الإفريقية مثل: "تونس أو المغرب أو الجزائر"، إلا أنه يجب الحذر.

وأضاف أن سبب الحذر هو أن المباراة تُقام بنظام “اللوك أوت”، ما يعني أن أي استهانة أو تقصير أو إهمال ليس له فرصة للتعويض، مؤكدًا أن مباريات هذا النوع تشبه مباريات الكأس.

وتابع أن السبب الثاني للحذر يتمثل فيما وصفه بـ”الحرب النفسية والتنويم المغناطيسي الرياضي” الذين يمارسهما جيرنوت روهر، المدير الفني لمنتخب بنين، بحسب قوله من خلال تصريحاته التي يشيد فيها بالمنتخب المصري، واعتباره المرشح الأول للفوز بالبطولة، وامتلاكه لاعبين محترفين على أعلى مستوى مثل محمد صلاح وعمر مرموش، وقيادته بواسطة الكابتن حسام حسن.

وأكد أن هذه التصريحات لا يمكن تفسيرها لديه إلا كمحاولة للتنويم المغناطيسي ودفع لاعبي المنتخب المصري للشعور بالاطمئنان الزائد.

وشدد على أن منتخب بنين فريق يجيد الدفاع، ويتمتع بقوة بدنية عالية، ويركز على المرتدات، مطالبًا لاعبي المنتخب والجهاز الفني بالحذر، واحترام المنافس، وعدم الوقوع في فخ الاستهانة.

ويلعب منتخب مصر الأول مساء بعد غدٍ الاثنين المقبل، مع نظيره منتخب بنين، في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.