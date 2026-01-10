الجيش السوداني يحرر مئات المدنيين بعد استعادة أم قليب بشمال كردفان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكن الجيش السوداني، اليوم السبت، من تحرير مئات المدنيين من قبضة قوات "الدعم السريع" عقب استعادته السيطرة على منطقة "أم قليب" بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد.

وأفاد شهود عيان للأناضول، بأن قوات الجيش تمكنت من تحرير منطقة أم قليب بعد معارك مع قوات "الدعم السريع".

وأضاف الشهود، أنه تم تحرير عشرات المدنيين المحتجزين ومئات النازحين، الذين كانت قوات الدعم السريع تمنعهم من الخروج من المنطقة.

وبث عناصر من الجيش مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعلنوا من خلالها السيطرة على منطقة أم قليب جنوبي ولاية شمال كردفان.

كذلك بث ناشطون مقاطع مصورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي لعشرات الأسر النازحة، وهي تسير على الأقدام في المنطقة.

والجمعة، أعلن الجيش السوداني مقتل مئات العناصر وتدمير 240 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع خلال الأسبوع الماضي، بغارات جوية وبرية شنها على تمركزات في إقليمي دارفور "غرب" وكردفان "جنوب".

وتأتي هذه التطورات غداة تصريحات لرئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان وعد فيها الشعب السوداني "بالنصر" على الدعم السريع "قريبا جدا".

ومنذ أبريل 2023، تحارب قوات الدعم السريع الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب في مقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليونا، ومجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث "شمال وغرب وجنوب"، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ أسابيع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

وتستولي "قوات الدعم السريع" على كل مراكز ولايات دارفور الخمس غربا من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، وبينها العاصمة الخرطوم.

ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان البالغة أكثر من مليون و800 ألف كيلومتر مربع، غير أن معظم السودانيين البالغ عددهم 50 مليونا يسكنون في مناطق سيطرة الجيش.