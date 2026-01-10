سرقة 200 رأس غنم ومركبة في هجوم لمستوطنين على بلدة غرب رام الله

أقدم مستوطنون، السبت، على سرقة نحو 200 رأس من الأغنام ومركبة، من بلدة كوبر شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق مصادر فلسطينية.

وقالت المصادر للأناضول، إن مجموعة من المستوطنين داهمت مزرعة تعود لمواطن في ببلدة كوبر شمال رام الله، حيث اعتدوا على حارس المزرعة واحتجزوه بعد تكبيل يديه.

وأضافت أن المستوطنين سرقوا نحو 200 رأس من الأغنام، إضافة إلى مركبة كانت متوقفة في محيط المزرعة، قبل أن ينسحبوا من المكان.

يأتي هذا الاعتداء في سياق تصاعد هجمات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وسط شكاوى متكررة من غياب الحماية ومحاسبة المعتدين.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد نفذ المستوطنون نحو 4 آلاف و723 اعتداء بالضفة الغربية، خلال 2025، أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيا، وتهجير 13 تجمعا بدويا تضم ألفا و90 شخصا.