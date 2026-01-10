الجيش السوري يعلن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بدءا من الساعة 3 مساء

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري عن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، بدءا من الساعة 03:00 بعد الظهر (بالتوقيت المحلي).

وقالت في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية، مساء السبت، إنه «سيتم ترحيل مسلحي تنظيم قسد المتحصنين في مستشفى ياسين باتجاه مدينة الطبقة، مع سحب أسلحتهم».

وأشارت إلى أن الجيش سيبدأ بتسليم جميع المرافق الصحية والحكومية إلى مؤسسات الدولة، وينسحب تدريجياً من شوارع حي الشيخ مقصود.

وأعلن الجيش العربي السوري صباح اليوم السبت، إنهاء عملية تمشيط حي الشيخ مقصود بمدينة حلب بشكل كامل، والبدء ببسط النظام العام لضمان الأمن والاستقرار.

وقال مصدر عسكري لوكالة «سانا»، إن الجيش السوري أنهى عمليات تمشيط حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، مشيراً إلى أن العمليات واجهت صعوبات كبيرة نتيجة تمركز عناصر «قسد» داخل منازل المدنيين واتخاذهم دروعا بشرية.

وأوضح المصدر أن القوات الحكومية فككت عشرات الألغام المزروعة في شوارع الحي، واعتقلت عددا من عناصر «قسد»، وصادرت أسلحة ثقيلة ومتوسطة وكميات كبيرة من الذخائر والأسلحة الخفيفة والعبوات المعدّة للتفجير، بالتوازي مع التحضير لإدخال قوى الأمن الداخلي بعد استكمال التمشيط.

وفي بيانين منفصلين، أكدت هيئة العمليات في الجيش السوري أن القوات باشرت مهامها في بسط السيادة الوطنية، محذّرة من أنها ستتعامل بحزم وتدمّر أي مصدر للنيران لضمان أمن واستقرار المنطقة وحماية الأهالي.

وشددت هيئة العمليات على أن الخيار الوحيد المتبقي أمام العناصر المسلحة في حي الشيخ مقصود هو تسليم أنفسهم وسلاحهم فوراً لأقرب نقطة عسكرية مقابل ضمان حياتهم وسلامتهم.