واصلت أسعار الذهب الارتفاع فى أسواق الصاغة المحلية بقيمة 30 جنيها ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا فى مصر إلى 6015 جنيها، مقابل 5985 جنيها فى نهاية تعاملات الأمس مع استمرار صعود الأوقية.

ووفقا لآخر تحديث للأسعار، زاد سعر الجرام عيار 18 سجل 5155 جنيهاً وارتفع سعر جرام 24 ليسجل 6874 جنيهاً للجرام كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 240 جنيها ليصل إلى 48120 جنيها بدون احتساب ضريبة الدمغة والقيمة المضافة.

وفي الأسواق العالمية، انخفضت أسعار الذهب، في وقت ينظر فيه المتعاملون إلى ما وراء تصاعد التوترات الجيوسياسية، مع ترقّب صدور بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع.

وتداول المعدن النفيس قرب 4470 دولاراً للأونصة، بعد أن ارتفع بأكثر من 4% خلال الجلسات الثلاث السابقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فنزويلا ستسلم ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط إلى الولايات المتحدة، بينما رفض البيت الأبيض استبعاد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على جرينلاند.

وفي الوقت نفسه، فرضت الصين قيوداً على الصادرات إلى اليابان لأي سلع يمكن أن يكون لها استخدام عسكري، ما فاقم نزاعاً بين أكبر اقتصادين في آسيا.

رغم أن المشهد الجيوسياسي لا يزال هشاً، فإن المتعاملين يحوّلون أنظارهم إلى جدول مزدحم من البيانات الاقتصادية الأميركية، من بينها تقرير الوظائف لشهر ديسمبر المقرر صدوره يوم الجمعة. وجاء مؤشر لنشاط التصنيع أضعف من المتوقع يوم الثلاثاء، ما عزز الآمال في أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة مجدداً.

عززت تصريحات ستيفن ميران عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي من هذه التوقعات، إذ قال إن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بأكثر من نقطة مئوية واحدة في عام 2026، معتبراً أن السياسة النقدية تُقيّد الاقتصاد.

وكانت ثلاث عمليات خفض متتالية للفائدة خلال العام الماضي بمثابة عامل داعم للمعادن النفيسة، التي لا تدرّ عائداً.

سجل الذهب أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979، بعدما بلغ سلسلة من المستويات القياسية طوال العام الماضي، مدعوماً بمشتريات البنوك المركزية وتدفقات إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب.