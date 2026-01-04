‎مانشستر يونايتد يصطدم بموقف برايتون في صفقة باليبا

يواصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تحركاته في سوق الانتقالات من أجل تدعيم صفوفه، حيث يضع الكاميروني كارلوس باليبا، لاعب وسط برايتون، ضمن أبرز أهدافه خلال الفترة الحالية.

وبحسب ما أكده خبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، فإن إدارة مانشستر يونايتد لا تزال على تواصل مستمر مع وكلاء باليبا، في ظل رغبة قوية من اللاعب في ارتداء قميص الشياطين الحمر والانتقال إلى ملعب أولد ترافورد.

وأوضح رومانو أن نادي برايتون لا يُبدي أي نية للتخلي عن لاعبه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لكنه قد يفتح باب الرحيل في الصيف المقبل، شريطة الحصول على مقابل مالي ضخم يصل إلى نحو 100 مليون جنيه إسترليني.

ويرتبط كارلوس باليبا بعقد مع برايتون يمتد حتى يونيو 2028، بعدما انضم إلى صفوف الفريق الإنجليزي في صيف 2023 قادمًا من نادي ليل الفرنسي، وقدم مستويات مميزة جعلته محط أنظار كبار أندية البريميرليج.