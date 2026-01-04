رئيس كوريا الجنوبية يزور الصين بعد توترات بكين المتزايدة مع اليابان

من المقرر أن يبدأ رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونج زيارته إلى الصين اليوم الأحد، حيث تتطلع بكين إلى تعميق العلاقات مع البلاد بعد توترات متصاعدة بين الصين واليابان بشأن تايوان، الجزيرة ذات الحكم الذاتي التي تطالب بها الصين كجزء من أراضيها السيادية.

وتعد رحلة لي التي تستغرق أربعة أيام زيارته الأولى للصين منذ توليه منصبه في يونيو الماضي. وتأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين الصين واليابان توترا متزايدا، بعد أن قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في نوفمبر الماضي إن جيش بلادها قد يتدخل إذا اتخذت الصين إجراء ضد تايوان.

وخلال إقامته، سيلتقي لي بنظيره الصيني شي جين بينج، في ثاني لقاء بينهما خلال شهرين فقط.

وقبيل رحلته، أجرى لي مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي الحكومي في "تشيونج وا داي" بسول، وهو المكتب الرئاسي المعروف أيضا باسم البيت الأزرق. ونقل عن لي قوله إن هذه هي مقابلته الأولى التي تجرى في القصر الرئاسي وإنه يأمل أن يفهم الناس أن حكومته تهتم بالعلاقات بين بكين وسول.

وذكر تلفزيون الصين المركزي يوم الجمعة أن لي أكد في المقابلة أن كوريا الجنوبية تحترم باستمرار سياسة "الصين الواحدة" فيما يتعلق بتايوان. وقال إن التطور الصحي للعلاقات بين بكين وسول يعتمد على الاحترام المتبادل. كما أشاد لي بشي ووصفه بأنه "جار موثوق به حقاً".

وفي الأسبوع الماضي، نفذت الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق حول الجزيرة لمدة يومين للتحذير من القوى الانفصالية وقوى "التدخل الخارجي". وفي ذلك الوقت، اتهمت وزارة الخارجية الصينية الحزب الحاكم في تايوان بمحاولة السعي للاستقلال من خلال طلب الدعم الأمريكي.