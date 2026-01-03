نائبة الرئيس الفنزويلي تطالب واشنطن بالإفراج الفوري عن مادورو: لن نكون مستعمرة لأي دولة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طالبت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز، مساء السبت، الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن الرئيس نيكولاس مادورو، مشددة على أن بلادها لن تكون مستعمرة لأي دولة.

وجاءت تصريحات رودريجيز، خلال اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الفنزويلي، عقب التدخل الأمريكي واحتجاز الرئيس مادورو وزوجته.

وقالت رودريجيز، مخاطبة الولايات المتحدة: "أفرجوا فورًا عن الرئيس مادورو".

وخلال الاجتماع، دعت إلى الحفاظ على الهدوء في البلاد والدفاع عن الوطن.

واعتبرت رودريجيز، أن الإدارة الأمريكية ستحاسب أمام التاريخ والعدالة.

ووصفت ما تعرضت له فنزويلا بأنه "عمل وحشي ينتهك القانون الدولي".

وأشارت رودريجيز، إلى أن جميع الشعب الفنزويلي "متحدون" لضمان أمن السلع والخدمات.

وقالت إن الأوضاع في البلاد هادئة حاليًا، وأنهم سيحافظون عليها.