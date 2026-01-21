كشف تقرير صحفي مغربي عن عقوبات قاسية بانتظار الاتحاد السنغالي لكرة القدم بسبب أزمة انسحاب الفريق من المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا أمام المغرب، يوم الأحد الماضي.

انسحب لاعبو السنغال بناء على طلب من بابي ثياو المدير الفني للفريق اعتراضا على احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة لأسود أطلس، أضاعها إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد وهداف البطولة بعد تسديد الكرة بطريقة "بانينكا" ليمسكها الحارس السنغالي، إدوارد ميندي بسهولة.

وتدخل ساديو ماني نجم منتخب السنغال ليعيد زملاءه إلى الملعب، لتفوز السنغال بهدف دون رد بعد التمديد للوقت الإضافي، وتحقق اللقب القاري لأول مرة في تاريخها.

وكتبت صحيفة المنتخب المغربية في تقرير لها اليوم الأربعاء "مقر الكاف بالقاهرة يغلي قبل الإعلان عن العقوبات ضد منتخب السنغال".

أضافت "اللجنة الفنية بالكاف إستمعت لتسجلات الحوار بين الحكم الكونغولي جان جاك ندالا وغرفة الفار خلال 18 دقيقة التي توقفت فيها المباراة، ثم تقديم ندالا لتقريره التكميلي الذي قد يغير مجرى الأحداث، ثم تقرير مفصل عن أحداث الشغب التي شهدتها المباراة من جانب الجمهور السنغالي ثم سلوك مدرب السنغال".

ولمحت "هناك تسريبات بشأن وجود تيار داخل لجنة الانضباط يطالب بعقوبات تاريخية منها إيقاف مدرب السنغال مباراتين إضافة إلى تغريم الاتحاد السنغالي مليون دولار وحرمان جماهيره من حضور مباريات كأس العالم".

وختمت المنتخب المغربية تقريرها بأن هناك تيار يقترح تجريد منتخب السنغال من اللقب وإعلانه ملغى لهذه النسخة، كما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أرسل مراقبا قانونيا ليتابع عن كثب سير هذه الاجتماعات.