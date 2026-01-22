الشناوي: مباراة يانج أفريكانز صعبة لهذا السبب

كشف محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، أسباب صعوبة مواجهة يانج أفريكانز، مشددًا على أن الفريق استعد بقوة لمواجهة الفريق التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع نظيره يانج أفريكانز في السادسة من مساء غدٍ، الجمعة، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد الشناوي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: : «لدينا دوافع كبيرة، ولدينا حماس وتركيز وهدفنا تحقيق الانتصارات والتأهل إلى ربع النهائي وكل اللاعبين لديهم إصرار كبير على تحقيق هذا الهدف».

وأضاف: «كل المباريات صعبة، ومباراة يانج أفريكانز ستكون بعد فترة طويلة من الغياب عن المشاركة في مواجهات البطولة، واللاعبون لديهم دوافع كبيرة نحو تحقيق الفوز خلال اللقاء».

وأتم: «الفريق يتعامل مع كل مباراة بشكل مستقل، ويضع المنافسة على كل الألقاب هدفاً له بشكل عام».

ويحتل الأهلي صدراة المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف فقط عن منافسه في مباراة الغد يانج أفريكانز.