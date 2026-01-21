 الأهلي يتجنب هفوة الزمالك في تقديم لاعبه الجديد - بوابة الشروق
الأربعاء 21 يناير 2026 6:16 م القاهرة
الأهلي يتجنب هفوة الزمالك في تقديم لاعبه الجديد

الشروق
نشر في: الأربعاء 21 يناير 2026 - 6:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يناير 2026 - 6:03 م

تجنب النادي الأهلي الوقوع في خطأ الغريم التقليدي الزمالك، أثناء تقديم لاعبه الجديد مروان عثمان المنضم إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة.

وانضم عثمان للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بيناير بعقد لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من سيراميكا كليوباترا.

ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" فيديو تقديمي لمروان عثمان، وهو يقوم بالاتصال برقم عبر الهاتف المحمول، ثم يعلن الانضمام إلى القلعة الحمراء، في إشارة إلى أنه لبى نداء الأهلي وانضم إلى صفوفه.

وسبق أن وقع الزمالك في خطأ أثناء تقديم مماثل، وذلك خلال صفقة الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الفريق، والذي كان قد تم نشر فيديو له، وهو يقول برفض اتصال من رقم ينتهي بـ 1907 في إشارة ضمنية للأهلي من خلال تاريخ تأسيسه، وقام اللاعب بالرد على رقم آخر ينتهي بـ 1911 في إشارة للزمالك.

وكان الزمالك يقصد أن الدباغ فضل الانضمام إلى القلعة البيضاء بعد ارتباط اسمه بالأهلي، لكن النادي اصطدم بأزمة قانونية بعدما تم نشر رقم هاتف يخص أحد الأشخاص، الأمر الذي تسبب في مأزق وتحريك دعوى قانونية ضد النادي بداعي انتهاك الخصوصية، لاسيما بعد تلقي صاحب الرقم اتصالات من بعض المشجعين


