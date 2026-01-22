أكد مصدر رفيع باللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، في تصريحات لـ«الشروق»، أنه تحدد الأسبوع المقبل كحد أقصى لدخول اللجنة إلى القطاع لمباشرة أعمالها.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه المفوض العام للجنة علي شعث، أمس، أن معبر رفح سيفتح الأسبوع المقبل.

وأضاف شعث، في كلمة أمام «مجلس السلام» عبر رسالة مصورة، أن «معبر رفح شريان حياة، وفتحه إشارة إلى أن غزة لم تعد مغلقة أمام المستقبل والعالم».

وأشار شعث إلى أن أمام اللجنة «عملا كبيرا وليس سهلا» في غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الفلسطينيين في هذه المرحلة.

تأكيدات دولية لفتح معبر رفح رغم تصريحات إسرائيلية



وردًا على ما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤول إسرائيلي (لم تسمه) بأنه «لن يُفتح المعبر حتى عودة جثمان المحتجز الإسرائيلي ران جويلي من غزة»، شدد المصدر الفلسطيني الذي تحدث لـ«الشروق» على «تلقي اللجنة تأكيدات ممن وصفها بجهات عليا ودولية بفتح المعبر الأسبوع المقبل والسماح بدخول اللجنة».

اجتماع مع ميلادينوف لتسريع تسلم مهام اللجنة



وكشف المصدر عن اجتماع جرى الخميس الماضي بين أعضاء اللجنة والمفوض السامي لغزة نيكولاي ميلادينوف، تمت خلاله مناقشة الأطر العامة لعمل اللجنة، وتهيئة المناخ العام لذلك، وإزالة العقبات المفروضة عليها، لافتًا إلى أن ميلادينوف وعد بمناقشة كافة الملاحظات مع الجانب الإسرائيلي لتسريع وتيرة تسلم اللجنة لمهامها.

وتغلق إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح منذ احتلالها تلك المنطقة في مايو 2024.

تنسيق تسليم إدارة القطاع.. ولقاء منتظر بين حماس وميلادينوف



بدوره، أكد مصدر قيادي بحركة حماس متواجد بالقاهرة، أن هناك اجتماعًا مرتقبًا الأسبوع المقبل في العاصمة المصرية لتنسيق عملية تسليم وتسلم ملفات إدارة القطاع للجنة بطريقة سلسة، مضيفًا أنه من المقرر أن يكون هناك لقاء مرتقب بين وفد حماس المتواجد في القاهرة، والمفوض السامي للقطاع نيكولاي ميلادينوف.

الجهاد: الاحتلال يتحمل مسئولية عدم إخراج جثة ران جويلي



في غضون ذلك، حمّل المتحدث باسم حركة الجهاد، محمد الحاج موسى، إسرائيل المسئولية عن عدم إخراج جثة الأسير ران جويلي، مشددًا في تصريحات لـ«الشروق» على أن الفصائل أكدت، وعلى رأسها الجهاد، بذل كل ما في وسعها، وتعاملت مع الأحداثيات التي نقلها الاحتلال عبر الوسطاء دون الوصول لنتيجة.

وأكد أن الفصائل أشارت إلى ضرورة إدخال معدات بمواصفات محددة للتعامل مع مواقع أخرى محتمل تواجد الجثمان بها، كان جيش الاحتلال قد أغلق الأنفاق المتواجدة بها بكميات ضخمة من الخرسانة المسلحة.