الحكومة تحذر: رسائل نصية احتيالية تدعو موظفين لاجتماع أون لاين مع رئيس الوزراء بهدف سرقة البيانات الشخصية أو المالية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانًا منذ قليل، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة الرسائل النصية الاحتيالية المتداولة والمنسوبة لمجلس الوزراء، والتي تم إرسالها إلى عدد من الموظفين بزعم دعوتهم لحضور اجتماع "أون لاين" مع رئيس مجلس الوزراء، من خلال تسجيل بياناتهم الشخصية عبر رابط إلكتروني.

وأكد المركز الإعلامي أن هذه الرسائل المتداولة، التي تدعي توجيه دعوات لموظفين للمشاركة في اجتماع تنسيقي "أون لاين" بحضور رئيس مجلس الوزراء، هي رسائل وهمية ولا تمت بأي صلة لمجلس الوزراء أو لأي جهة حكومية رسمية، مشددًا على عدم وجود أي دعوات رسمية بهذا الشأن.

وشدد المركز الإعلامي على أن مثل هذه الرسائل تستهدف الاحتيال وسرقة البيانات الشخصية أو المالية، من خلال مطالبة المتلقين بسرعة الرد أو الضغط على روابط إلكترونية خبيثة، محذرًا المستهدفين من التفاعل مع هذه الرسائل أو فتح أي روابط مرفقة بها.