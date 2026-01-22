استنكرت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» بشدة ضم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى «مجلس السلام»، قائلة إن ذلك «يعد مؤشرًا خطيرًا يتعارض مع مبادئ العدالة والمساءلة».

ونوهت الحركة، في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام» مساء الخميس، إلى أن «مجرم الحرب نتنياهو ما زال يعمل على تعطيل اتفاق وقف الحرب على غزة، ويمارس أبشع الانتهاكات عبر استهداف المدنيين العزل، وتدمير الأحياء والمرافق العامة، واستهداف مراكز الإيواء، رغم الإعلان عن سريان وقف إطلاق النار قبل أكثر من ثلاثة أشهر».

وأضافت: «إن الاحتلال الإسرائيلي المجرم هو أصل الإرهاب، واستمراره يعد تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وإن أولى خطوات إحلال الاستقرار تكمن في وقف انتهاكات الاحتلال، وإنهائه بلا رجعة، ومحاسبة كل المسؤولين عن الإبادة الجماعية وسياسة التجويع الممنهج، وفي مقدمتهم مجرم الحرب بنيامين نتنياهو».

وكانت تقارير قد أشارت إلى أنه أمس الأربعاء وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تلبية دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى «مجلس السلام».

فيما وقع ترامب، اليوم الخميس، على ميثاق «مجلس السلام»، وذلك خلال اجتماع ضم قادة الدول المنضمة للمجلس الذي أعلن عن تشكيله حديثًا.

وقال ترامب، في كلمة خلال الاجتماع في منتدى دافوس، إنه يتعامل مع مسألة تشكيل «مجلس السلام» بجدية، مشيرًا إلى أن إدارته أنهت الحرب التي استمرت لفترة طويلة في قطاع غزة، ونجحت في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى إنهاء نزاعات استمر بعضها لأكثر من 35 عامًا، مؤكدًا أن الهدف هو منع اندلاع حروب جديدة وتعزيز الاستقرار.