هيئة الكتاب: النسخة الـ57 لمعرض الكتاب الأكبر في تاريخه ويعكس عراقة الثقافة المصرية

قال الدكتور خالد أبو الليل القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنّ معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ57 يعد الأكبر في تاريخ المعرض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الدورة الجديدة يعكس عراقة مصر الثقافية ودورها المستمر كنافذة للثقافة العربية والعالمية.

وأوضح أن اختيار شخصية الكاتب الكبير نجيب محفوظ كشخصية محورية للمعرض يبرز استمرارية الثقافة المصرية عبر التاريخ.

ولفت إلى أنَّ محفوظ عبّر في أعماله عن روح مصر وقيمها الأصيلة، بدءًا من الرواية التاريخية مرورًا بالحارة المصرية وما تحمله من عادات وأصالة.

ونوه بأنّ هذا المعرض ليس حدث الهيئة وحدها أو وزارة الثقافة فقط، بل هو حدث وطني مصري أصيل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يعكس اهتمام الدولة بالدور الثقافي للمثقفين باعتبارهم قوة ناعمة تميز الحالة المصرية داخليًا وخارجيًا.

وفي وقت سابق من اليوم، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب.

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب للعام الجاري خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.