ترامب: أنا رجل عقارات في الأصل وغزة قطعة أرض رائعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه يريد أن يعمل «مجلس السلام» الجديد الذي أنشأه بالاشتراك مع الأمم المتحدة، حتى مع انتقاده للأمم المتحدة لفشلها في الارتقاء إلى مستوى إمكاناتها.

وأضاف ترامب في منتدى دافوس: «بمجرد تشكيل هذا المجلس بالكامل، يمكننا القيام بكل ما نريد أن نفعله، وسنفعل ذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة. لطالما قلت إن الأمم المتحدة لديها إمكانات هائلة، لم تستغلها بعد، لكنها إمكانات هائلة».

وكان ترامب أشار في وقت سابق إلى أن «مجلس السلام»، الذي شكله بشكل أساسي للمساعدة في إعادة إعمار غزة، ربما يحل محل الأمم المتحدة في نهاية المطاف. لكنه قال، الخميس، إنه يريد أن يعمل الطرفان معا، مؤكدا أن ذلك قد يُسفر عن «شيء فريد جدا للعالم».

ومع ذلك، وجه ترامب انتقادات لاذعة لأداء الأمم المتحدة الحالي، وزعم أنها لم تلعب دورا يذكر في الوساطة في النزاعات التي يعتبرها ترامب أنها من بين ما يسميه «الحروب» التي يعتقد أنه أنهاها.

وقال ترامب: «فيما يتعلق بالحروب الثماني التي أنهيتها، لم أتحدث قط إلى الأمم المتحدة، ولا إلى أي من مؤسساتها. أعتقد أن بعضهم حاول، على الأقل، لكنهم لم يبذلوا جهدا كافيا».

وبحسب ما نشره موقع «CNN عربية»، وصف الرئيس الأمريكي غزة بأنها «قطعة أرض رائعة»، وقال إنه «رجل عقارات في الأصل»، وذلك عند حديثه عن إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.

وواصل في حفل «مجلس السلام» بمنتدى دافوس: «أنا رجل عقارات في الأصل، والأمر كله يتعلق بالموقع. وقلت: انظروا إلى هذا الموقع على البحر. انظروا إلى هذه القطعة الرائعة من الأرض. ما يمكن أن يكون عليه حال الكثيرين. ستكون رائعة للغاية».

وتابع الرئيس الأمريكي: «لكن كل شيء بدأ بالموقع - هذه هي الرؤية. إنها تطل على المياه. وهناك القليل من الأماكن التي تشبهها».

وشهد حفل توقيع الرئيس دونالد ترامب على «مجلس السلام» الجديد حضور ممثلين عن أقل من 20 دولة، وعدد قليل من حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين.

وغلب على الدول الممثلة على منصة دافوس تمثيل دول الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، حيث حضر قادة من السعودية وقطر والإمارات والأرجنتين وباراجواي. وكان من بين القادة الذين ظهروا على المنصة مع ترامب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

ولم تشمل القائمة أي دول من أوروبا الغربية، التي أعرب بعضها عن مخاوفها بشأن فكرة إنشاء مجلس مخصص للسلام، قد يضم خصوما مثل روسيا، التي تخوض حاليا حربا ضد أحد حلفائها.

كما أشاد ترامب بالعمل على خطة السلام لإنهاء الصراع في غزة، قائلًا: «لقد قدمنا خطة لإنهاء الصراع في غزة بشكل دائم، ويسعدني أن أقول إن رؤيتنا تم اعتمادها بالإجماع من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أواخر العام الماضي».

وأشاد ترامب بأعضاء «مجلس السلام» الذي أطلقه، ووصفهم بـ«النجوم» في كلمته التي استغرقت نحو 20 دقيقة قبل مراسم التوقيع الرسمية، وقال عنهم، الخميس، إنهم يضمون «أعظم الشخصيات وأهمها في العالم».

وأضاف: «عندما تستغلون عبقريتكم - تلك العبقرية الاستثنائية والملهمة للغاية- عندما تستخدمونها من أجل السلام، فإن نقيض السلام لن تكون له أي فرصة»