وزير الخارجية الأمريكي: أولوية مجلس السلام ضمان استمرار اتفاق غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن أولوية "مجلس السلام" ضمان أن يكون اتفاق السلام في قطاع غزة دائما.

جاء ذلك في كلمة ألقاها روبيو، الخميس، خلال مراسم توقيع "ميثاق مجلس السلام" في مدينة دافوس السويسرية.

وأشار روبيو إلى أن الرئيس دونالد ترامب مستعد للتحدث أو التعاون مع الجميع من أجل تحقيق السلام، مع وضع أمن الشعب الأمريكي دائما في مقدمة أولوياته.

وأضاف أن العديد من المؤسسات الدولية لم تفعل شيئا حيال غزة على مدى السبعين عاما الماضية.

وأردف: "الأولوية القصوى والأهم للمجلس هي ضمان أن يكون اتفاق السلام في غزة دائما".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "هذا ليس مجرد مجلس سلام، بل هو مجلس فعل".

وأعرب عن ثقته بأن مجلس السلام سيبذل الوقت والجهد اللازمين من أجل التوصل إلى حل لغزة، معتبرا أن نجاح هذه التجربة في غزة يمكن أن يشكل مثالا يحتذى به في مناطق وصراعات أخرى تبدو حاليا عصية على الحل.

وأوضح أن تنوع هويات الدول المشاركة في المجلس سيسهم في نجاح هذه المبادرة، وأن دولا أخرى ستنضم إلى المجلس في المرحلة المقبلة.

والخميس، تم توقيع ميثاق "مجلس السلام" في دافوس بسويسرا، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور ترامب وعدد من قادة وممثلي الدول الأعضاء.

وكان الإعلان عن المجلس تزامن مع الحديث عن وقف الحرب بغزة والانتقال إلى مرحلة ما بعدها.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

وبدأ في 10 أكتوبر الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، لكن إسرائيل تخرقه يوميا، ما أدى إلى استشهاد 483 فلسطينيا وإصابة 1301، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار مادي واسع.