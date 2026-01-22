الأهلي بالأحمر أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

عُقد اليوم، الخميس، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غدٍ الجمعة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع نظيره يانج أفريكانز في السادسة من مساء غدٍ، الجمعة، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحضر الاجتماع ممثلو الاتحاد الإفريقي «كاف» ومندوبي الناديين، وتمت مناقشة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة من حيث مواعيد الوصول إلى ملعب برج العرب، وبدء عمليات الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الفسفوري، بينما يرتدي فريق يانج أفريكانز زيا مكونا من اللون الأصفر بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون اللبني.

ويحتل الأهلي صدراة المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف فقط عن منافسه في مباراة الغد يانج أفريكانز.