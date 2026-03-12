الحكومة الكورية الجنوبية تسعى لاستئناف مبكر للمفاعلات النووية التي تخضع للصيانة في ظل أزمة الشرق الأوسط

تعتزم الحكومة الكورية الجنوبية استئناف عمل المفاعلات النووية قبل الموعد المحدد للاستعداد لعدم استقرار محتمل في الإمدادات بسبب أزمة الشرق الأوسط.
وذكرت هيئة الإذاعة الكورية أنه خلال مشاورات مع الحزب الحاكم اليوم الخميس، قال وزير الطاقة كيم سونج هوان إنه يتم بذل الجهود لتقديم موعد إعادة تشغيل المفاعلات وزيادة توليد الطاقة بالفحم بدلا من الغاز، مشيرا إلى أن أسعار الغاز لها أكبر تأثير على تكاليف الكهرباء.
وأضاف الوزير أن المسؤولين يستعدون لمنع زيادة أسعار الكهرباء، موضحا أن الحل هو الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
وقال النائب كيم جو يونج، نائب رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون المناخ والطاقة والبيئة والعمالة إن الجانبين اتفقا على إقرار قانون يهدف لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة.
وأضاف أن الجانبين اتفقا على السعي لتقديم دعم حكومي للفئات الأكثر ضعفا، مثل برنامج قسائم الطاقة في ظل عدم استقرار الأسعار.