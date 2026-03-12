الهند وروسيا تجريان تقييماً للصراع الراهن في الشرق الأوسط

أعلن وزير الشئون الخارجية الهندى "إس، جايشانكار" اليوم أنه أجرى مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية الروسي "سيرجى لافروف" بشأن تطورات الصراع الراهن فى منطقة الشرق الأوسط .

وقال الوزير الهندى - في تدوينة على منصة / إكس/ - "إن هذه المباحثات كانت جيدة، وتم خلالها تبادل وجهات النظر بشأن الوضع المتصاعد فى الشرق الأوسط ، والمبادرات الدبلوماسية التى يجرى طرحها على نطاق واسع من أجل معالجة هذه الأزمة".

وأضاف "أجرينا خلال هذه المباحثات تقييماً للصراع الراهن والجهود الدبلوماسية المبذولة فيما يتعلق بهذا الشأن " .

وأشار وزير الشئون الخارجية الهندى إلى أن مباحثاته مع نظيره الروسى تطرقت أيضا إلى أجندة التعاون الثنائى بين الهند وروسيا .