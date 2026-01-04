برشلونة يحسم ديربي كتالونيا أمام إسبانيول ويعزز صدارته للدوري الإسباني

حقق برشلونة فوزًا صعبًا وثمينًا على حساب مستضيفه إسبانيول بنتيجة 0-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب إسبانيول، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني الممتاز «الليجا».

وسجل برشلونة الهدف الأول في الدقيقة 86 عن طريق داني أولمو، فيما أضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليحسم برشلونة ديربي كتالونيا لصالحه.

بهذا الفوز يرفع برشلونة رصيده للنقطة 49 في صدارة جدول ترتيب الليجا، ويوسع الفارق مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي يلعب الأحد مع ريال بيتيس، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند 33 نقطة في المركز الخامس.