نيويورك تايمز: إيران في مرحلة حرجة وسط احتجاجات واسعة ومخاوف من هجوم إسرائيلي

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مساء الأحد، إن 3 مصادر مطلعة على مداولات الحكومة الإيرانية أقرت بأن الجمهورية الإسلامية تمر بمرحلة حرجة.

ونوّهت المصادر إلى وجود مخاوف من استغلال إسرائيل لحالة عدم الاستقرار لشنّ هجوم جديد على إيران.

وذكر التقرير أنه يوم الجمعة، وبعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهاجمة إيران، عقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اجتماعا طارئا ليلا. وناقشوا خلاله سبل كبح جماح الاحتجاجات، باستخدام أساليب أقل عنفا، لتجنب تصاعد الغضب الشعبي.

في الوقت نفسه، سعى أعضاء المجلس إلى الاستعداد لاحتمال شنّ ضربات عسكرية.

وقال المسئولون الثلاثة إنه مع احتدام الاحتجاجات، عقد كبار المسئولين اجتماعات ومحادثات خاصة أقروا فيها بأن الجمهورية الإسلامية قد اضطرت إلى وضع البقاء.

كما ورد أن عددا من المستشارين نصحوا الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بإبعاد اللوم عن نفسه وإلقاء المسئولية على المرشد الأعلى علي خامنئي.

وجّه خامنئي رسالة شديدة اللهجة إلى المتظاهرين أمس عبر منشور على شبكة إكس، قال فيها: "التظاهر حق مشروع، لكنه يختلف عن الشغب. نحن نتحدث مع المتظاهرين، وعلى المسئولين الحكوميين التحدث معهم. أما الحديث مع مثيري الشغب فلا جدوى منه، بل يجب وضع حدٍّ لتجاوزاتهم".

بدأت الاحتجاجات قبل 8 أيام في طهران، إثر استياء أصحاب المتاجر من الانخفاض الحاد في قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار، بالإضافة إلى سلسلة من الصعوبات الاقتصادية، بحسب موقع "إيران انترناشيونال".

وبحلول يوم الثلاثاء، انضم طلاب الجامعات إلى الاحتجاجات، التي امتدت إلى عدة مدن، حيث ردد المتظاهرون هتافات مناهضة للحكم الديني في البلاد. وتُعد هذه أكبر موجة احتجاجات منذ عام 2022.